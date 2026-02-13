KK Partizan objavio je na Instagramu da sprema neku vrstu iznenađenja za navijače sa glumcima. Uskoro će biti poznato o čemu se radi.
Partizan sprema iznenađenje za navijače. I to sa glumačkom ekipom. Nije još tačno poznato o čemu se radi ni kakva je ideja u pitanju, ali je klub objavio fotografiju na svom Instagram profilu.
"Uskoro", stoji u poruci na kojoj se nalazi i glumačka ekipa tako da će vrlo brzo da bude poznato o čemu se tačno radi.
Na istom mjestu našli su se Andrija Kuzmanović, Iva Ilinčić, Jovana Jovanović, Amar Ćorović i Nikola Štrbac. Svi oni držali su dresove Partizana sa svojim prezimenom.
Partizan večeras u Areni dočekuje Real Madrid (20.30), a nije poznato da li ova ideja crno-bijelih ima neke veze sa tom utakmicom ili sa nečim drugim.