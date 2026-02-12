Nekadašnji trener Crvene zvezde gledao nemoć Virtusa iz Bolonje na gostovanju Anadolu Efesu.

Novo kolo Evrolige otvorili su timovi Anadolu Efesa i Virtusa iz Bolonje! Turski tim je ubedljivo savladao jednog od dva italijanska predstavnika (91:60) i tako praktično prekinuo snove o plej-ofu tima koji trenira Duško Ivanović. Debakl od kojeg će se Virtus dugo oporavljati mogao bi da bude krucijalna tačka sezone.

Virtus sada ima učinak 12-16, odnosno čak tri pobjede manje i jednu odigranu utakmicu više od ekipe Monaka, koja je na početku 28. kola zauzimala 10. poziciju na tabelu. Čini se da je odlazak u plej-in sada nemoguća misija za ekipu koju trenira Duško Ivanović, a u kojoj su među najboljih igračima bivši košarkaš Zvezde Luka Vildoza i bivši košarkaš Partizana Alen Smailagić.

Argentinac nije imao prepoznatljivu partiju u Istanbulu, pošto je meč završio sa šest poena i četiri asistencije, dok je Smailagić zabilježio 12 poena i pet skokova. Na drugoj strani terena bili su izuzetno dobro raspoloženi košarkaši Efesa - Kol Svajder sa 22 poena, Sejben Li sa 18 i Erdžan Osmani sa 13.