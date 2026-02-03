"Plavi" u Njemačkoj slavili 103:90.

Izvor: KK Budućnost Voli

Košarkaši Budućnost Volija ostvarili su važnu pobjedu na gostovanju Ulmu, slavivši nakon velike borbe 103:90, u meču koji je imao ogroman značaj u trci za što bolju poziciju pred nokaut fazu Evrokupa.

„Plavi“ su odlično otvorili utakmicu i već u prvoj četvrtini stekli dvocifrenu prednost, ali se domaćin vratio i na poluvremenu je rezultat bio izjednačen.

Ulm je u trećoj dionici uspio da se odlijepi i u jednom trenutku stekne devet poena viška, no Budućnost je u finišu pokazala karakter i energiju.

Ključnu ulogu u preokretu imao je sjajni Ferel, koji je u završnici vezao 12 poena i slomio otpor njemačkog tima.

Veliki doprinos dali su i Morgan sa važnim ukradenim loptama, kao i Sulejmon u trenucima kada je bilo potrebno održati priključak.

Budućnost je u posljednja dva minuta prelomila meč i sačuvala prednost za vrijedan trijumf u Njemačkoj.