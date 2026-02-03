Darko Rajaković imaće veliku čast i privilegiju pošto će biti trener na predsotjećem NBA Ol staru

Izvor: Marko Metlas/© MN press, all rights reserved

Darko Rajaković ulazi u istoriju NBA lige. Biće prvi evropski trener na klupi na Ol-staru. Biće dio spektakla na kom će učestvovati sve zvijezde NBA lige u Los Anđelesu. Zaista nešto nevjerovatno.

Stigla je potvrda iz najjače košarkaške lige na svijetu u kojoj se navodi da će Rajaković da predvodi Tim svijeta na Ol star meču 2026. godine i da je sa Torontom ove godine upisao skor od 30 pobjeda i 21 poraz. Sa njim će biti i članovi stručnog štaba Reptorsa.

Podsjetili su da je Rajaković radio kao trener u Srbiji, Španiji, Razvojnoj ligi, da je bio pomoćnik u Oklahomi, Finiksu i Memfisu i sada je dobio veliku čast i privilegiju.