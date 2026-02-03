Darko Rajaković imaće veliku čast i privilegiju pošto će biti trener na predsotjećem NBA Ol staru
Darko Rajaković ulazi u istoriju NBA lige. Biće prvi evropski trener na klupi na Ol-staru. Biće dio spektakla na kom će učestvovati sve zvijezde NBA lige u Los Anđelesu. Zaista nešto nevjerovatno.
Stigla je potvrda iz najjače košarkaške lige na svijetu u kojoj se navodi da će Rajaković da predvodi Tim svijeta na Ol star meču 2026. godine i da je sa Torontom ove godine upisao skor od 30 pobjeda i 21 poraz. Sa njim će biti i članovi stručnog štaba Reptorsa.
Podsjetili su da je Rajaković radio kao trener u Srbiji, Španiji, Razvojnoj ligi, da je bio pomoćnik u Oklahomi, Finiksu i Memfisu i sada je dobio veliku čast i privilegiju.
Toronto Raptors head coach Darko Rajaković has been named by NBA Commissioner Adam Silver as head coach of Team World for the 2026 NBA All-Star Game.— NBA Communications (@NBAPR)February 3, 2026
A native of Serbia, Rajaković has guided the Raptors to a 30-21 record in his third season as their head coach.
