Sve je riješeno posle dramatične završnice i produžetka protiv Olimpijakosa.

Dubai je iznenadio Olimpijakos i pobijedio posle produžetka u Evroligi - 108:98. Nevjerovatna utakmica viđena je u Dubaiju i tamo je domaći tim uspeo da slavi posle drame.

Dubai je mogao sve da riješi i prije dodatnih pet minuta. Pogledala ih je sreća kada su Tajler Dorsi i Evan Furnije promašili šuteve za pobjedu, da bi posle toga Mfondu Kabengele dao oba slobodna bacanja na tri sekunde do kraja (95:92). Očekivali su mnogi da će da prave faul, to se nije dogodilo, Evan Furnije je pogodio trojku za produžetak (95:95). Jeste Dvejn Bejkon poentirao na drugoj strani, ali je to učinio po isteku vremena, pa je uslijedio produžetak.

Nije Dubai tamo pao psihološki, Rajt, Bejkon i Kabengele bili su odlični, a Avramović nije bio u tim trenucima na terenu jer je dobio petu ličnu na tri minuta prije kraja regularnog dijela.

Efikasniji od Avramovića bili su Rajt (18, 7as), Bejkon (21, 7sk) i nevjerovatni Kabengele (21 14sk, 2as). U grčkoj ekipi istakli su se Dorsi (18, 4as), Furnije (16, 5as) i Nikola Milutinov (13, 6sk).