Tokom emisije koju vodi Milan Kalinić videli smo njegov sukob sa novinarom Vladanom Tegeltijom.

Izvor: Youtube/ Super Indirektno kod Popa i Milana/printscreen

Košarkaški novinar Vladan Tegeltija i glumac Milana Kalinić našli su se u velikoj raspravi tokom emisije u kojoj je jedan od njih dvojice bio gost, a drugi voditelj. Tokom epizode emisije "Superindirektno" koju vode Predrag Popović i Milan Kalinić, a čiji su gosti bili Vladan Tegeltija i Dragan Jakovljević, dogodio se veliki sukob Kalinića i Tegeltije.

Njih dvojica su raspravu počeli od Željka Obradovića i 2005. godine, a završili kod Nebojše Čovića i Kalinićeve uloge u Skupštini Crvene zvezde, za koju navija. Pale su i teške riječi, a u jednom trenutku se u svađu uključio i košarkaški trener Dragan Jakovljević koji je imao samo jednu rečenicu da doda.

Tegeltija: "Tvoje je pravo da ne voliš Obradovića, a ja dobro znam i zašto ga ne voliš - zato što je partizanovac. Ti si njega 2005. vrijeđao u Novom Sadu. Znaš ko me podsjetio? Moj snimatelj"

Kalinić: "Nije tačno, ma nije tačno".

Jakovljević: "A šta je trebalo, da mu aplaudiraš za onaj poraz?".

Tegeltija: "Mi prolazimo, u Spensu, i ti vičeš meni iza leđa 'J***o te ovaj tvoj Željko Obradović'"

Kalinić: "Ja to rekao? To nije tačno, nemoj da izmišljaš. Jel vidiš ti kako si... eto, to je širenje mržnje. Ti kad slažeš ovako da sam ti rekao ovo što si ti rekao... To je ono što ti pričam, širenje mržnje. Ti sad kad ovo kažeš, slušaju navijači Partizana i danas-sjutra neko može da mi priđe na ulici"

Tegeltija: "Šta si ti rekao isto za mene? Misliš da ja nemam problem sa navijačima Crvene zvezde?"

Kalinić: "Misliš da je zbog mene? Nisam te nigdje pomenuo, čovječe."

Tegeltija se onda dotakao Nebojše Čovića, rekao Kaliniću da je Čović njegov predsjednik i da je ovaj član njegove skupštine kluba, što je Milana izbacilo iz takta.

Kalinić: Ma ne interesuje me, bre. Nemoj da si bezobrazan više, Tegeltija, bre. Ja sam član skupštine Zvezde, ne njegove. On nije više predsjednik Zvezde. Jel vidiš koliko si pokvaren? Bezobrazan si, pokvaren si, prljav si"

Sukob Milana Kalinića i Vladana Tegeltije. Izvor: Youtube/Super Indirektno kod Popa i Milana

Rasprava Kalinića i Tegeltije nastavila se, a zatim je bilo riječi i Željku Obradoviću, Ostoji Mijailoviću, košarkaškim klubovima Partizan i Crvena zvezda, igranju u Beogradskoj areni...