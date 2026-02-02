Poznato je ko će igrati na ovogodišnjem NBA Ol-staru.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

NBA liga objavila je sve učesnike ovogodišnje Ol-star utakmice koja se 15. februara igra u Los Anđelesu, a kao što je poznato igraće se po novom formatu - uz podelu na igrače iz SAD i one iz "ostatka svijeta" među kojima će glavno ime biti naravno trostruki MVP Nikola Jokić.

Interesantno je da je Jokić prvi put dočekao i da igra sa nekim Ol-star igračem jer je prvi poziv dobio njegov saigrač Džamal Marej iz Denvera, dok će još dosta igrača debitovati.



U Zapadnoj konferenciji su to još Deni Avdija (Portland) i Čet Holmgren (Oklahoma Siti), a na Istoku Džejlen Djuren (Detroit), Džejlen Džonson (Atlanta) i Norman Pauel (Majami). Interesantno je da je poziv u rezerve dobio i Lebron Džejms i tako je čak produžio svoj niz na 22 sezone, iako je ove igrao malo zbog povrede - i istovremeno nije briljirao.

Imaćemo inače ukupno tri tima na Ol-staru, po dva sveamerička i jedan "međunarodni", a u svakom od njih igraće po osam igrača. Pogledajte ko je sve pozvan iz dvije konferencije:

ISTOK: Janis Adetokunbo (Milvoki), Džejlen Braun (Boston), Džejlen Branson (Njujork), Kejd Kaningem (Detroit), Tajris Maksi (Filadeflija), Skoti Barns (Toronto), Džejlen Duren (Detroit), Džejlen Džonson (Atlanta), Donovan Mičel (Klivlend), Norman Pauel (Majami), Paskal Sijakam (Indijana) i Karl-Entoni Tauns (Njujork).

Janis Adetokunbo (Milvoki), Džejlen Braun (Boston), Džejlen Branson (Njujork), Kejd Kaningem (Detroit), Tajris Maksi (Filadeflija), Skoti Barns (Toronto), Džejlen Duren (Detroit), Džejlen Džonson (Atlanta), Donovan Mičel (Klivlend), Norman Pauel (Majami), Paskal Sijakam (Indijana) i Karl-Entoni Tauns (Njujork). ZAPAD: Stef Kari (Golden Stejt), Luka Dončić (L.A. Lejkers), Šej Gildžes-Aleksander (Oklahoma), Nikola Jokić (Denver), Viktor Vembanjama (San Antonio), Deni Avdija (Portland), Devin Buker (Finiks), Kevin Durent (Hjuston), Entoni Edvards (Minesota), Čet Holmgren (Oklahoma), Lebron Džejms (L.A. Lejkers) i Džamal Marej (Denver).

Kome je Džejms ukrao mjesto?

Izvor: Tanner Pearson/Clarkson Creative / Getty images / Profimedia

Dosta je iznenađenja i novih imena na ovogodišnjem Ol-staru, a dok se Lebron Džejms "provukao" biće i onih koji će se naljutiti što nisu odabrani. Najviše razloga za to ima Alperen Šengun, turski košarkaš iz Hjustona, koji igra odličnu sezonu, ali će ipak još čekati na poziv za Ol-star i biti u pripravnosti ako se neko povrijedi ili odustane.

Nema ni Kavaja Lenarda, Džejmsa Hardena, Džoela Embida, Majkla Portera Džuniora, Džulijusa Rendla, Laurija Markanena, Kijontea Džorda...