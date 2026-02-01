Košarkaš Mege Bogoljub Marković naljutio je trenera Zvezde Sašu Obradovića

Izvor: Arena 1 premium/Printscreen

Košarkaši Mege stali su na put pobjedama Crvene zvezde, a jedan od najzaslužnijih za trijumf domaćina bio je mladi Bogoljub Marković. Momak iz Užica je ostvario dabl-dabl učinak na ovom susretu, ali je poslije meča naljutio gostujućeg trenera Sašu Obradovića.

U trenutku kad su treneri obje ekipe krenuli da se pozdrave i razmijene utiske poslije meča, Bogoljub Marković je uzeo loptu i krenuo ka košu rivala, pošto je na semaforu stajalo još nekoliko sekundi do kraja susreta. Uspio je da zakuca, a s obzirom na to da je pretrčao gotovo pola terena, privukao je i pažnju Saše Obradovića. Bilo je jasno da trener evroligaša nije zadovoljan potezom mladog igrača Mege, pa mu je gestikulirao nakon što je završio akciju.

Poeni nisu priznati, a Mega je slavila 107:102. Za pobjedu domaće ekipe najzaslužniji je bio Bogoljub Marković koji je u završnici odigrao sjajno, ubacio je čak osam poena u momentima kada se susret lomio i Zvezda pokušavala da preokrene. Susret je na kraju završio sa 29 poena, 10 skokova i šest asistencija i vjerovatno će u još jednom kolu regionalnog takmičenja ponijeti MVP priznanje.