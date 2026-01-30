Lorenzo Braun više nije dio projekta u Olimpiji iz Milana zbog loših igara.

Izvor: Alessia Doniselli / imago sportfotodienst / Profimedia

Olimpija iz Milana pobijedila je sinoć Partizan 85:79 i tako ostala u trci za plej-in Evrolige, da bi trener Pepe Poeta odmah po završetku susreta objavio i da je precrtao jednog igrača.

U pitanju je Lorenzo Braun, koji inače nije ni igrao na ovom susretu protiv Partizana, a koji je otpisan iz ekipe do kraja sezone. Preciznije, Olimpija ga neće koristiti na svojim mečevima, a na njemu je da pronađe novu sredinu ako to želi, u suprotnom ga čeka nekoliko mjeseci na tribinama.

Košarkaš Lorenzo Braun.

Izvor: MN Press

"Zajedno s klubom odlučili smo da Lorenzo Braun više nije dio projekta. I dalje pažljivo pratimo tržište, ali činjenica da imamo na raspolaganju samo jednu slobodnu registraciju tjera nas da veoma pažljivo vagamo naše odluke", rekao je Poeta.

Lorenzo Braun je bivši košarkaš Crvene zvezde koji je već dugo u Evroligi, a ove sezone je odigrao samo 12 utakmica. U prosjeku je postizao samo 5,8 poena po meču, imao je 2,7 asistencija i 1,6 skokova, što je daleko ispod njegovih mogućnosti i očigledno je da se nije uklopio u ekipu.

️ Peppe Poeta confirms Lorenzo Brown's exclusion from Olimpia Milano's roster until the end of the season.



‘Together with the club, we have decided that he is out of the project. We are as vigilant as ever on the market, but having only one registration available makes us weigh…pic.twitter.com/HBYvx9CE9O — Alessandro Luigi Maggi (@AlessandroMagg4)January 29, 2026



Istina, imao je početkom sezone problema sa povredom, ali i kada se oporavio - šampion Evrope sa Španijom - i dalje nije pružao partije za koje je plaćen.



