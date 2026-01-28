Iskusni crnogorski bek stiže u Ljubljanu da pojača spoljnu liniju kluba

Izvor: MONDO/Anđela Pešić

Košarkaški klub Ilirija obezbijedio je značajno pojačanje za nastavak sezone – novi član ekipe je Petar Popović, 29-godišnji crnogorski bek.

Popović pokriva pozicije organizatora igre i beka šutera, a u Ljubljanu dolazi sa bogatim iskustvom igranja na najvišem regionalnom nivou. Najveći dio karijere proveo je u redovima Budućnost Volija, sa kojom je osvojio titulu šampiona ABA lige, kao i više nacionalnih prvenstava i Kupova Crne Gore.

U prethodnim sezonama nastupao je i za FMP i Igokeu, gdje je, takođe, bio standardan član timova u ABA ligi, potvrdivši kontinuitet igranja na vrhunskom nivou regionalne košarke.

Popović ima i bogato reprezentativno iskustvo. Nosio je dres mlađih selekcija i seniorske reprezentacije Crne Gore, a sa reprezentacijom do 18 godina osvojio je zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu Divizije B 2013. godine.

Sa svojom visinom, iskustvom i odličnim razumijevanjem igre, Popović bi trebalo da bude ključno pojačanje za Iliriju, donoseći dodatnu stabilnost i kvalitet u spoljnoj liniji tima.