Košarkaš Crvene zvezde Ebuka Izundu proglašen je za najkorisnijeg igrača 23. kola Evrolige

Izvor: MN Press

Crvena zvezda je vezala dvije velike pobjede u Evroligi, najprije protiv Milana, a onda i protiv Monaka. Posebno u drugom meču centar crveno-bijelih Ebuka Izundu je imao veliki doprinos, pa je proglašen za najkorisnijeg igrača 23. kola elitnog takmičenja.

Izundu je ubacio 22 poena, uz to je uhvatio i 12 lopti i dodao jednu asistenciju, pa je njegov indeks korisnosti na kraju iznosio 36. Izundu je fenomenalno šutirao, čak 82 posto iz igre odnosno 9-11, dok je sa linije penala bio nepogrješiv (4-4). Imao je centar crveno-bijelih i jednu blokadu, ali i pet iznuđenih faulova, a sve to uradio je za 22 minuta na terenu i tako postavio lični rekord. Izundu u prosjeku bilježi 7,7 poen i 3,7 skokova.

Izundu je treći igrač iz Crvene zvezde koji je postao MVP Evrolige u novoj sezoni, prije toga su to bili Džordan Nvora u četvrtom kolu, odnosno Čima Moneke u sedmom kolu.

Pored Izundua u 23. kolu su blistali i neki drugi igrači. Kameron Tejlor je bio važan igrač u novoj pobjedi Valensije, koja je ovog puta bila bolja od Pariza (98:84). On je meč završio sa 28 poena, za dva poena je šutirao šest od osam, dok je pogodio i dvije trojke i pet pokušaja, ali statistici su mu doprinijeli poeni sa linije penala, bio je nepogrješiv svih 10 puta. Uz to, imao je i šest skokova i po jednu asistenciju i blokadu.

Saša Vezenkov je još jednom bio važan igrač za Olimpijakos koji je pobijedio Makabi 100:93. Meč je završio sa 28 poena, šest skokova i jednom asistencijom. A i Mekinli Rajt iz Dubaija i Karsen Edvards iz Virtusa imali su indeks korisnosti 30 u 23. kolu Evrolige. Rajt je postigao 29 poena, a Edvards je postigao 35.

Još jedan igrač Crvene zvezde se istakao, Kodi Miler-Mekintajer je podijelio 11 asistencija, što je najviše u ovom kolu Evrolige. U ovoj kategoriji je Silvan Francisko i dalje prvi, pošto on razigrava ekipu sa po 6,8 asistencija po meču.