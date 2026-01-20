Crvena zvezda pobijedila Monako - 100:96.

Izvor: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

Košarkaši Crvene zvezde savladali su Monako u gostima sa 100:96 u meču 23. kola Evrolige.

Zvezda je sredinom druge deonice imala maksimalnih plus 18, ali je do trijumfa morala nakon dodatnih pet minuta!

Igrala je Zvezda kao u transu u prvom poluvremenu, ali je na odmor otišla sa svega plus 6 - 50:44.

U nastavku se Monako probudio i u sam finiš ušao sa plus 10.

Zvezda je, na mišiće i želju uspjela da se vrati, a kasnije i poenima Batlera dođe do produžetka.

Tu je Zvezda bila smirenija i došla do još jedne važne pobede nakon ruđenja Milana prošle sedmice.

Zvezda je sada na učinku od 13-10, dok je Monako na 15-8.