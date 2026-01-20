Crvena zvezda pobijedila Monako - 100:96.
Košarkaši Crvene zvezde savladali su Monako u gostima sa 100:96 u meču 23. kola Evrolige.
Zvezda je sredinom druge deonice imala maksimalnih plus 18, ali je do trijumfa morala nakon dodatnih pet minuta!
Igrala je Zvezda kao u transu u prvom poluvremenu, ali je na odmor otišla sa svega plus 6 - 50:44.
U nastavku se Monako probudio i u sam finiš ušao sa plus 10.
Zvezda je, na mišiće i želju uspjela da se vrati, a kasnije i poenima Batlera dođe do produžetka.
Tu je Zvezda bila smirenija i došla do još jedne važne pobede nakon ruđenja Milana prošle sedmice.
Zvezda je sada na učinku od 13-10, dok je Monako na 15-8.