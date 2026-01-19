Izuzev početnih 8:0 domaćin nije uradio ništa, pa je već od sredine prve četvrtine tim Petra Mijovića preuzeo kontrolu i malo po malo stvarao razliku.

Izvor: Screnshoot/YouTube/@kkscderby563

Dugo su, još od oktobra prošle godine, košarkaši SC Derbija čekali na pobjedu u ABA ligi – dočekali su je na gostovanju u Laktašima.

I do nje su došli spektakularnom partijom, jer su nadigrali Igokeu i odigrali najbolji meč u sezoni – na kraju je bilo 94:66.

Tako je na poluvremenu imao plus 18 (53:35) na krilima Matica Rebeca, a pobjedu je osigurao u trećem periodu u kojem je rivalu dozvolio da postigne samo četiri poena. Tako je poslije tri perioda bilo ogromnih plus 44 (77:44) i znalo se da je utakmica uveliko riješena.

Rebec je bio najefikasniji sa 17 koševa, Mateo Drežnjak je imao 16, Emir Hadžibegović 13, Aleksa Ilić 12, a 11 Zoran Vučeljić.

Podgoričani su tako ostvarili treću pobjedu u ABA ligi, prekinuli su seriju od osam poraza.