Neusaglašenost Zakona o privrednim društvima i Zakona o registraciji privrednih i drugih subjekata glavna je barijera kod primjene novog integracionog sistema u Poreskoj upravi, tvrdi direktor Sava Laketić.

Izvor: poreska uprava Crne Gore

Novi integrisani informacioni sistem Poreske uprave, najavljen kao reformski iskorak Poreske administracije, već dva mjeseca pokazuje probleme u funkcionisanju. Preko stotinu hiljada poreskih dokumenata je u zastoju zbog elektronske registracije i neusaglašenosti Zakona o privrednim društvima sa Poreskim sistemom. Iz Poreske uprave poručuju da se sistem polako stabilizuje i da će omogućiti brojne benefite korisnicima, prenosi TVCG.

Neusaglašenost Zakona o privrednim društvima i Zakona o registraciji privrednih i drugih subjekata glavna je barijera kod primjene novog integracionog sistema u Poreskoj upravi, tvrdi direktor Sava Laketić.

“Problem je prepoznat, izmjene Zakona su poslate. Uopšte mi očekujemo zaista da ćemo u najkraćem roku i taj proces imati riješen”, kazao je on, saznajeTVCG.

U međuvremenu od 12. januara kada je počela primjena novog sistema, korisnici su se suočili sa poteškoćama tehničke prirode.

“Imam pravo na bolovanje zbog trudnoće, ali nisam mogla da ga otvorim jer sistem Poreske uprave kasni sa slanjem tih rješenja u Fondu. Ne znam koliko će to trajati”, kaže jedna građanka.

“Nije radio sistem. Sad su opet fizički počeli da izdaju ta dokumenta i pokupili smo te izvode iz CRPS-a. Trebao mi je izvod za postojeću firmu, ali to nije radilo, pokušavali smo mjesec dana i sad smo opet fizički došli da pokupimo”, kaže drugi anketirani.

Laketić očekuje potpuno funkcionalan i pouzdan sistem koji ima brojne benefite.

“Najvidljiviji benefiti za poreskog obveznika su slanje zahtjeva za izdavanje bilo kog dokumenta iz Poreske uprave elektronskim putem, takođe prijava- odjava radnika i vjerujem da će se nakon stabilizacionog perioda svi benefiti novog sistema osjetiti kako u privredi, tako i u državnim organima”, kazao je on.

Kroz IRMS sistem je predato preko 100.000 poreskih prijava. U posljednje dvije sedmice dnevno se obrađuje između 600 i 800 predmeta.