Autor Jovana Radovanović

U toku tri velike operacije

Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) saopštio je danas da su njihove kopnene snage pokrenule tri velike operacije kao odgovor na američko-izraelske napade protiv Irana.

U okviru najave nove faze operacije "Istinsko obećanje 4", Odeljenje za odnose s javnošću IRGC-a navelo je da je odmah nakon napada lansirano više od 230 jurišnih dronova prema ciljevima na okupiranim teritorijama i američkim bazama u regionu.

Prema IRGC-u, u prva dva dana napada poginulo je više od 680 američkih vojnika u različitim bazama.

Do you support bombing American bases in the region?

​Yes

​Nopic.twitter.com/rrl7pqBCvN — Iran HD (@Iran_HD)March 3, 2026

Saudijska Arabija presrela dvije krstareće rakete

Saudijsko Ministarstvo odbrane saopštilo je da je presrelo dvije krstareće rakete južno od svoje prestonice, Rijada, javile su agencije Rojters i AFP.

Odvojeno, zvanična Saudijska novinska agencija izvještava da je presretnuto devet dronova. Saudijski zvaničnici nisu rekli odakle su rakete i dronovi lansirani.

Sedište CIA u Rijadu pogođeno je u ponedeljak u navodnom iranskom napadu dronova na američku ambasadu, javlja CNN. Nije bilo žrtava, iako je značajna šteta naneta zgradi, koja se nalazi u istom kompleksu kao i ambasada. CIA je odbila da komentariše navode, piše Vašington post.

Pogođena najveća američka vojna baza na Bliskom istoku

Katar tvrdi da je iranska balistička raketa pogodila vazdušnu bazu Al Udeid, najveću američku vojnu bazu na Bliskom istoku, ali da nije bilo žrtava.

Katarsko Ministarstvo odbrane saopštilo je da je uspešno presrelo još jednu balističku raketu lansiranu iz Irana ka teritoriji te zemlje.

"Vatreni obruč" oko Irana

Amerika ima značajno vojno prisustvo na Bliskom istoku, usmjereno protiv Irana i njegovih saveznika, uključujući Hamas, Hezbolah i Hute. Ono obuhvata mrežu vojnih baza, desetine hiljada vojnika, sofisticiranu opremu i protivvazdušne (PVO) sisteme.

Pogođen američki konzulat u Dubaiju!

Iranski dron je večeras pogodio zgradu američkog konzulata u Dubaiju! Na društvenim mrežama osvanuo je i snimak na kom se vidi veliki požar koji je izbio nakon eksplozije. Prema informacijama "Gardijana", nema povrijeđenih.

WATCH: The moment of Iranian kamikaze drone attack on U.S. Consulate in Dubai.https://t.co/QrULsd95xRpic.twitter.com/49JgzIu9jc — Clash Report (@clashreport)March 3, 2026

Ko je novi vrhovni vođa Irana?

Tokom četvrtog dana rata na Bliskom istoku, nastavljene su evakuacije državljana Srbije. Uglavnom su evakuisane grupe iz Izraela preko Egipta.