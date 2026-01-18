" Pokušaćemo da ispratimo plan igre i da disciplinom u izvršavanju zadataka učinimo meč neizvjesnim, a zatim u takvim okolnostima tražimo šansu za izuzetno važnu pobjedu“, istakao je u najavi meča Mijović.

Izvor: Screnshoot/YouTube/@kkscderby563

Do kraja sezone u AdmiralBet ABA ligi košarkaši SC Derbija će, po svemu sudeći, voditi veliku borbu za opstanak. Ekipa Petra Mijovića je vezala osam poraza zaredom u regionalnom takmičenju, ima samo dvije pobjede, a do kraja nastupa u grupi A ostala su joj još tri meča, nakon kojih slijedi ukrštanje sa timovima iz grupe B u plej-autu.

Prvi od predstojećih susreta u grupi A je sjutra (18) u Laktašima – SC Derbi u 15. kolu ABA lige gostuje Igokei.

„Igokea je ekipa koja je godinama u samom vrhu ABA lige. Nakon par promjena u rosteru, u posljednjih nekoliko utakmica izgledaju veoma dobro. Sa druge strane, mi želimo da budemo konstantniji nego na prethodnim mečevima. Pokušaćemo da ispratimo plan igre i da disciplinom u izvršavanju zadataka učinimo meč neizvjesnim, a zatim u takvim okolnostima tražimo šansu za izuzetno važnu pobjedu“, istakao je u najavi meča Mijović.

Svaki meč za „studente“ biće od velike važnosti.

„Iza nas nisu rezultati koje smo očekivali, zato nam je svaka naredna utakmica izuzetno važna kako bismo pokušali da dođemo do pobjede. Igramo u gostima protiv vrlo dobre ekipe koja je pokazala da može igrati sa svima i da ima kvalitet da se nosi i sa najjačim timovima. Mi tražimo svoje prilike za pobjedu, da iskoristimo njihove slabosti koje su pokazali u posljednjim utakmicama i da dođemo do željene pobjede“, rekao je košarkaš „studenata“, Mateo Drežnjak.



