Dvejn Vašington stavio je tačku na spekulacije o tome da je Đoan Penjaroja već u Beogradu i na treninzima Partizana.

Izvor: MN Press

Đoan Penjaroja je glavni kandidat da sjedne na klupu Partizana. Čelnici kluba pregovaraju sa njim, a pred meč sa Virtusom pojavile su se spekulacije u medijima o tome da je on već u Beogradu i da je bio na treningu crno-bijelih pred taj meč. Dvejn Vašington je odmah stavio tačku na te priče.

"Nemam pojma, dolazim na trening svaki dan. Nisam ga vidio. Pokušavam da napredujem i da radim svoj posao", rekao je Vašington.

Neće imati mnogo vremena za odmor i pripremu, već u četvrtak ujutru putuju u Kaunas gdje će u petak igrati sa Žalgirisom.

"Mislim da to neće biti problem. Košarka je prelijepa. Kada dođeš do velike pobjede kao što smo mi imali, onda je teško igrati prvu narednu utakmicu poslije. Dio je toga, duga je sezona, ispustili smo ovaj meč, vratićemo se. Nismo zabrinuti", zaključio je Vašington aludirajući na pobjedu protiv Zvezde u prethodnom kolu Evrolige.