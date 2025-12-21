Beč stiže, Podgorica odgovara!

Izvor: MONDO/Balša Janković

Košarkaši Budućnost Volija u okviru 11. kola regionalne AdmiralBet ABA lige dočekuju ekipu Beča u ponedjeljak, 22. decembra, sa početkom u 20 časova.

Pred našim momcima su posljednje domaće utakmice u ovoj kalendarskoj godini, a pravi je trenutak da zajedno ispunimo tribine SC „Morača“ i pružimo im podršku kakvu zaslužuju.

Iza ekipe je izuzetno zahtjevan period – gust raspored, putovanja, teške utakmice i borba do posljednjeg zvižduka. Uprkos svemu, plavo-bijeli su pokazali karakter, energiju i posvećenost grbu koji nose.

Zato je sada red na nama. Da budemo šesti igrač, da podignemo atmosferu i još jednom pokažemo zašto je „Morača“ jedan od najtežih terena u regionu.

Budućnost u ovaj duel ulazi kao favorit – Beč je već savladan na gostujućem parketu ove sezone, a cilj je jasan: nova pobjeda pred domaćom publikom i snažan završetak godine.