Povrijeđeno osam osoba u požaru u fabrici namještaja u Brčkom.

Izvor: Youtube/Hayat Media BIH/Screenshot

Povrijeđeno je osobam osoba u požaru koji je izbio u fabrici namještaja "Alizino" u naselju Bukvik u Brčkom u Bosni i Hercegovini, prenosi "RTRS". Svi povređeni imaju teške respiratorne komplikacije i prevezeni su u Opštu bolnicu Brčko.

Za medije se oglasio portparol Zdravstvenog centra Brčko Salih Ibrahimović. Prema njegovim riječima, svi povrijeđeni na svu sreću se nalaze van životne opasnosti.

Na licu mjesta nalaze se vatrogasci sa desetak vozila. Oni se još uvek bore sa vatrenom stihijom, nije poznat uzrok požara.