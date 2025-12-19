Odlukom Panatinaikosa, navijač koji je udario Ofera Janaja dobio je doživotnu zabranu ulaska u halu.

Izvor: Youtube/ IPESE/Printscreen

Košarkaši Panatinaikosa pronašli su ritam i dobru formu baš kad im je u Atinu stigao Hapoel iz Tel Aviva, najbolji tim u dosadašnjem dijelu evroligaške sezone. Tim Ergina Atamana je upisao pobjedu, ali bi ona mogla da ostane u sjenci velikog skandala - jedan navijač grčkog tima udario je Ofera Janaja, vlasnika protivničke ekipe, pa više nikada neće moći u halu!

Tokom pauze između druge i treće četvrtine, navijač Panatinaikosa udario je i izvrijeđao vlasnika izraelskog kluba Ofera Janaja, koji se našao u vrlo neprijatnoj situaciji. Atinski klub se odmah posle meča oglasio i žestoko osudio ovaj gest, a neimenovanog navijača doživotno kaznio zabranom prisustva utakmicama.

Iz kluba su poručili da nasilno i rasističko ponašanje nema mjesto u dvorani Panatinaikosa, istakavši nultu toleranciju prema incidentima koji narušavaju bezbjednost i ugled kluba. Sasvim opravdan gest grčkog tima naišao je na odobravanje od strane košarkaške publike u Evropi, jer ovakvim scenama stvarno nije mjesto na sportskim terenima.

Inače, ekipu Panatinaikosa do pobjede je vodio Kendrik Nan sa 19 poena, a pratio ga je turski košarkaš Čedi Osman sa 17 poena. Dvocifreni učinka imao je još samo Omer Jurceven koji je dodao 11 poena u pobjedi grčkog tima. Sa druge strane veoma raspoloženi su bili Tajler Enis sa 16 i Antonio Blekni sa 15 poena. Po 14 poena za Hapoel postigli su Ilajdža Brajant i Kolin Malkolm, dok je sa 10 poena meč završio Kris Džouns.

Ekipa Hapoela zauzima prvo mjesto na tabeli sa učinkom 12-5, dok je Panatinaikos na deobi drugog mjesta sa Valensijom, pošto oba tima imaju skor 11-6. Ekipa Barselone trenutno ima skor 11-5 i preostaje joj meč 17. kola nakon kojeg će se znati da li će deliti prvo mjesto sa izraelskim timom ili će se priključiti ekipama koje dijele drugu poziciju.



