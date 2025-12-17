Grčki trener Jorgos Barcokas čuo je zvižduke sa tribina zbog loših rezultata, pa ga čeka raport kod čelnika kluba.

Izvor: Stefanos Kyriazis/IPA Sport / ip / IPA / Profimedia

Košarkaši Olimpijakosa poraženi su od Valensije na domaćem terenu sa 99:92, u okviru 16. kola Evrolige. Atinski crveno-bijeli se sada nalaze izvan plej-of zone na 11. poziciji na tabeli, dok je španski tim u samom vrhu, odmah iza Hapoela iz Tel Aviva sa skorom 11-5.

Nakon trećeg uzastopnog poraza u evropskom takmičenju, izabranici Jorgosa Barcokasa i sam trener doživjeli su da ih navijači izvižde u dvorani "Mira i prijateljstva". Grčki stručnjak pokušao je da objasni zašto su se navijači okrenuli protiv svojih i iz njegovih reči se može zaključiti da trpi veliki pritisak.

"Što se tiče zviždanja, znate, to je razumljivo. Mislim da to dolazi od male grupe. Većina publike je skandirala 'Olimpijakos'. Vjerujem da je sasvim prirodno u Olimpijakosu, s obzirom na očekivanja koja navijači imaju, očekivanja koja smo sami stvorili, da se ljudi osjećaju razočarano. To je normalno i dešava se svuda, posebno u klubovima gdje su ambicije uvijek visoke. Na nama je da preokrenemo stvari. Moramo da idemo utakmicu po utakmicu i, na kraju, da vidimo šta smo postigli u Evroligi", rekao je Barcokas, a u javnosti su već počele slekulacije o njegovoj budućnosti.

Navodno uprava Olimpijakosa razmatra o sudbini trenera Barcokasa. Još nije donijeta konačna odluka, sve opcije su na stolu, ali ne bi bilo iznenađenje da grčki velikan "preseče".

Crveno-bijeli su u nizu od tri poraza, redom su iz pobjeđivali Crvena zvezda, Barselona i na kraju Valensija, dok u grčkom prvenstvu imaju maksimalan učinak i nalaze se na prvoj poziciji ispred Panatinaikosa koji ima jedan poraz.