Đoganijeva pokazala lice posle operacije: Promijenila lični opis, na mrežama haos, porede je sa ovom zvijezdom

Nina Đogani, ćerka poznate pjevačice Anabela Atijas, izazvala je pravu buru komentara na društvenim mrežama nakon što je operisala nos.

Izvor: Instagram/anabelci/nina_djoganii/Printscreen

Nina Đogani, ćerka poznate pjevačice Anabela Atijas i Gagija Đoganija, izazvala je pravu buru komentara na društvenim mrežama nakon što je posle operacije nosa, koju je imala u Turskoj, promijenila lični opis i javno objavila fotografiju iz profila.

Na slici se jasno vidi njen novi nos, a mnogi pratioci su je jedva prepoznali.

Nekim ljudima na mreži neodoljivo je zaličila na Viktoriju Bekam, te su komentarisali: "Kao mlađa verzija Viktorije", "Pitam se da li je nosila sliku VB kod hirurga?" "Lijepo je, ali potpuno je promenila lični opis".

Pogledaje sada slike slavne "Spajsice":

Nema sumnje da je Nina Đogani itekako zadovoljna novim izgledom, što je i najbitnije.

Pogledajte kako je Nina ranije izgledala:

Anabela: "Najmanje što mogu da uradim je da je podržim"

Anabela Atijas je objasnila da razlozi za zahvat nisu bili isključivo estetske prirode.

"Ona je to jako priželjkivala, istraživala, ali sada kada sam vidjela da je nešto na lepom nivou. Imala je užasnu devijaciju, nije mogla da diše, pa ima i taj estetski momenat, tako da je prezadovoljna. Ja sam tu da podržim! Kad sam ja bila klinka, sjećam se da su muškarci i devojčice, nije bio tada nos, ali su tada odjednom otišli da operišu uši. Zašto bi neko hodao klempav i nesrećan?! istakla je pjevačica prenosi Blic.

"Ista je priča sa svim estetskim operacijama, a sve dokle god je u mjeri. Najmanje je što mogu da uradim je da podržim i budem uz nju tamo, a drugo je da ne podržim, pa da ona ode sama, odrasla je osoba", rekla je Anabela.



