Partizanov šuter objasnio kakav je stil Željka Obradovića i govorio da li bi "Žoc" mogao da radi u NBA ligi

Izvor: YouTube/EURO INSIDERS/MN Press

Partizanov bek Dvejn Vašington (25 godina, 191 cm) stigao je među crno-bijele prošle godine kod Željka Obradovića i uz njega se navikavao na evropsku košarku. U podkastu "Euro Insiders" bio je upitan da li bi najtrofejniji trener Evrope bio uspješan u NBA ligi, u kojoj je Vašington igrao za Indijana Pejserse (2021/22) i Finiks Sanse (2022/23).

"Drugačije je. Posebno u smislu kako se igra promijenila u NBA ligi, dokle je došla u transformaciji od igre na centre, u reketu, od igre u 'trouglu', pa do današnje košarke u kojoj se šutira po 45 trojki. Drugačija je era. Da li bi (Željko) mogao? Mislim da bi svako mogao uz pravu šansu, pravu situaciju i uz dobro osoblje oko sebe", kazao je Vašington.

"Čovječe, on je osvojio devet titula Evrolige, legenda je", dodao je Amerikanac.

Da li bi Obradovićev strogi stil "prošao" u NBA?

"Vidio sam različite stilove. I takav i onaj u NBA ligi gdje neki kao da ne mare. U Americi pričaju kako je u Evropi ludo, a ovde pričaju kako su u Americi 'lijeni'. Ja mogu da se nosim sa tim stilom, ali ne može svako. To je do mene. I kao što sam rekao, nije osvojio devet titula Evrolige bez razloga. Recimo to tako - ima ih devet, nešto mora da je uradio dobro".

Voditelji su ga pitali u kakvom su odnosu, s tim da bi trebalo naglasiti da je intervju u Beogradu očigledno pravljen u momentu u kojem je Obradović još bio trener crno-bijelih.

"Prošli smo dugačak put zajedno. Nikada nije postojao animozitet. Morao je da mi vjeruje i trudim sam se da dođemo do tačke u kojoj smo obojica komforni. Prošle godine je vidio šta mogu. Vidio je mnogo igrača, 30 godina je trener, sve je vidio. Stekao je utisak o meni, osjetio me je... Još sam tu, još guram".

"Rekli mi da ne pričam o Zvezdi"

Izvor: MN Press

Bio je Vašington upitan i za "vječitog rivala", Crvenu zvezdu, protiv koje je prošle nedjelje postao heroj derbija.

"Čuo sam mnoge priče, da ne pričam o njima, jer ne bi trebalo da pričam o njima. Upozorili su me da svašta može da se istrgne iz konteksta, mediji mogu da izokrenu vaše riječi, pa se ustežem da komentarišem Crvenu zvezdu i bilo šta u vezi sa njom".

"Iskreno, to je to, najjednostavnije rečeno. Nema loših emocija sa moje strane, ali definitivno znam istoriju tog rivalstva, njegovu težinu i osjetio sam to iz prve ruke. Volim da se takmičim na tom nivou, volim takvu košarku, derbi je uvijek zabavan. Osjećam istoriju crno-bijelih. Nemam odgovor na to pitanje, ali volim što sam ovdje, ovo je jedinstveno mjesto, posebno i zauvijek je ovo iskustvo urezano u moje srce. Ipak, imamo još mnogo toga pred nama".

