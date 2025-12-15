Iznerviralo ga je to što nije dobio penal...

Vinisijus Junior bio je centralna figura duela između Real Madrida i Alavesa.

Brazilac je gotovo uvijek u žiži javnosti, nekada zbog briljantnih poteza koji potvrđuju njegovu klasu, a nekada zbog situacija koje izazivaju polemiku. Ovoga puta u fokus je dospeo zbog sudijske odluke koja je, po njegovom mišljenju, direktno oštetila Real.

Vinisijus nije krio nezadovoljstvo nakon što glavni arbitar Garsija Verdura nije pokazao na bijelu tačku u jednoj spornoj situaciji. Smatrao je da je penal bio više nego očigledan, pa je burno reagovao na terenu.

Podrška mu je stigla i sa klupe. Trener Real Madrida Ćabi Alonso stao je u zaštitu svog igrača i posle meča jasno poručio:

"Bio je čist penal“, kazao je trener Real Madrida, a Brazilac je uzvratio:

"Nije svirao zato što je nada mnom, čist penal“.