Iznerviralo ga je to što nije dobio penal...
Vinisijus Junior bio je centralna figura duela između Real Madrida i Alavesa.
Brazilac je gotovo uvijek u žiži javnosti, nekada zbog briljantnih poteza koji potvrđuju njegovu klasu, a nekada zbog situacija koje izazivaju polemiku. Ovoga puta u fokus je dospeo zbog sudijske odluke koja je, po njegovom mišljenju, direktno oštetila Real.
Vinisijus nije krio nezadovoljstvo nakon što glavni arbitar Garsija Verdura nije pokazao na bijelu tačku u jednoj spornoj situaciji. Smatrao je da je penal bio više nego očigledan, pa je burno reagovao na terenu.
Podrška mu je stigla i sa klupe. Trener Real Madrida Ćabi Alonso stao je u zaštitu svog igrača i posle meča jasno poručio:
"Bio je čist penal“, kazao je trener Real Madrida, a Brazilac je uzvratio:
"Nije svirao zato što je nada mnom, čist penal“.