Baranin potpisao za Sutjesku

Izvor: Instagram/sutjeskakk/Screenshot

Dan nakon što je sporazumno raskinuo ugovor sa SC Derbijem, Balša Živanović je pronašao novi klub - 24-godišnji Baranin je potpisao za Sutjesku.

Živanović je ove sezone u AdmiralBet ABA ligi na devet utakmica u prosjeku igrao 7,3 minuta i za to vrijeme postizao 2,2 poena.

Plejmejker je karijeru počeo u Mornaru, a igrao je još za FMP i Podgoricu.

Bio je član mlađih reprezentativnih selekcija Crne Gore, a sa seniorskom reprezentacijom je učestvovao na prethodnom Evropskom prvenstvu.