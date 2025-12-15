Baranin potpisao za Sutjesku
Dan nakon što je sporazumno raskinuo ugovor sa SC Derbijem, Balša Živanović je pronašao novi klub - 24-godišnji Baranin je potpisao za Sutjesku.
Živanović je ove sezone u AdmiralBet ABA ligi na devet utakmica u prosjeku igrao 7,3 minuta i za to vrijeme postizao 2,2 poena.
Plejmejker je karijeru počeo u Mornaru, a igrao je još za FMP i Podgoricu.
Bio je član mlađih reprezentativnih selekcija Crne Gore, a sa seniorskom reprezentacijom je učestvovao na prethodnom Evropskom prvenstvu.