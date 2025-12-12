Nekadašnji NBA Ol-star Žoakim Noa došao je da gleda "večiti derbi" u košarci i bio je jako uzbuđen pred meč.

Žoakim Noa je stigao u Srbiju, popio je po koju rakiju i otišao na "večiti derbi". Nekada legendarni centar Čikago Bulsa je istakao da je atmosfera pred meč sjajna i da je jedva dočekao da dođe na utakmicu dva najveća srpska kluba.

"65 minuta prije meča atmosfera je već luda. Slušam odavno o ovom meču. Ovo mi je jedna od utakmica koje su mi bile na listi želja. Jako sam uzbuđen, ne mogu biti srećniji. Sa svima sa kojima sam pričao o ovome bili su jako ozbiljni. Ništa im nije smiješno. Ovo je jako ozbiljno i to može da se oseti kod navijača i u gradu. Ovo mi je stvarno velika želja i ne mogu biti srećniji što sam ovdje", rekao je Žoakim Noa.

Pogledajte 01:16 Žoakim Noa izjava

Centar koji je bio poznat po sjajnoj odbrani u karijeri je dva puta bio NBA Ol star, a jednom najbolji defamzivac godine. Sada ističe da mu je Nikola Jokić omiljeni igrač u ligi.

"Nikola Jokić mi je omiljeni igrač, obožavam da ga gledam. On mi je prvi rekao: Dolazim iz Srbije, ništa drugo nije važno. To je zbog ovakvih utakmica, Nije mi bitno ko će pobijediti. Dolazim ovdje zbog energije, volio bih da mogu da igram ovakvu utakmicu", rekao je Francuz.

Na kraju je priznao da se "zagrijao" pred ovaj meč. "Rakija? Već sam pošio 10 rakija, osjećam se sjajno i spreman sam za utakmicu!"

