Partizan dočekuje Crvenu zvezdu u 15. kolu Evrolige, a pred "večiti" derbi oglasio se i trener crno-belih Mirko Ocokoljić

Izvor: MONDO

Partizan dočekuje Crvenu zvezdu u 15. kolu Evrolige, crno-bele će u Beogradskoj areni voditi trener Mirko Ocokoljić. Ovo je već treći meč pod komandom bivšeg zamenika Željka Obradovića, a pred vrlo važan duel u elitnom takmičenju, Ocokoljić je otkrio i koji igrači sigurno neće biti na raspolaganju Parnom valjku, to su Mika Murinen i Aleksej Pokuševski koji je povredio u meču protiv Bajerna.

"Imali smo neke probleme, bolesti povrede, videćemo. Sigurno je da u timu neće biti (Aleksej) Pokuševski i (Mika) Murinen, videćemo za ostale, nadam se da će biti spremni ostali igrači. Očekujemo tešku utakmicu, težinu osećam cele nedelje, tako je bilo i protiv Bajerna, donekle i protiv Kluža. Imali smo tri, četiri dana da se pripremimo, neki da se oporave."

Izvor: MONDO/Jelena Bijeljić

Nastavio je Ocokoljić: "Znamo kako zvezda igra, tako smo se i pripremali, znamo koji su kvaliteti, šutiraju najviše penala u celoj ligi, što govori o agresivnosti koju imaju, pre svega, u spoljnoj liniji, ali imaju i unutrašnju liniju sa (Čimom) Monekeom i još nekim igračima. Pokušali smo da pričamo, da pripremimo tim. Ono o čemu smo još pričali, jeste da je ekipa spremna da da maksimum, a kako će to ispasti, videćemo", započeo je Ocokoljić na konferenciji za medije", rekao je trener Partizana.

Kad je u pitanju podrška sa tribina, navijači Zvezde imaće oko 1000 navijača, dok će ostatak dvorane biti ispunjen crno-belim bojama. U odnosu na meč protiv Bajerna, trener Partizana se nada mnogo boljoj situaciji. "Očekujem maksimalnu podršku, to je sve što mogu da kažem. I navijači su videli kako ovi momci igraju u poslednja dva meča, mislim da mogu i bolje, za ovu utakmicu će morati bolje."

Izvor: MN Press

Ocokoljić je na kraju ocenio i dosadašnji rad na klupi Partizana, veruje novi trener - uvek može bolje. "Nisam ništa menjao što se tiče napada i taktike koje smo radili dok je trener Obradović bio tu. Uvek može bolje, posle Bajerna sam rekao da sam imao neke propuste, nemam dovoljno iskustva kao glavni trener, u smislu vođenja Evrolige, ovde se sve to kažnjava surovo. Pokušavam da smanjim te greške", zaključio je Mirko Ocokoljić.

