Luka Dončić i njegovi Lejkersi neće se boriti za trofej u NBA kupu.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profime

Novi učesnici polufinala NBA Kupa su San Antonio Spursi i Oklahoma Siti Tanderi koji su prethodne noći ostvarili relativno lake pobjede nad svojim rivalima. Oklahoma je nastavila svoj nevjerovatni pobjednički niz i bila je bolja od Finiksa (138:89), dok su Spursi "tukli" Lejkerse 132:119.

Na taj način Luka Dončić ostao je bez svog prvog trofeja sa Lejkersima, s kojima prvi put i igra NBA kup, a znamo da je ova ekipa i prvi osvajač ovog novog takmičenja.

Luka Doncic passes Giannis for the 5th most 30/5/5 games in NBA HISTORY.



He’s 26 years old…pic.twitter.com/aXxX4tlQHf — Real Sports (@realapp)December 11, 2025



Dončić je i prethodne noći bio glavni igrač svoje ekipe i postigao je 35 poena (11/24 iz igre) uz još osam asistencija i pet skokova, a najbliži njemu bio je Markus Smart sa klupe - koji je dao 26 poena (osam trojki). Lebron Džejms je imao 19 poena, 15 skokova i osam asistencija, a Ostin Rivs dodao je još 15 poena, osam skokova i sedam asistencija.

LUKA DONCIC ANKLE BREAKER



Lmk when SGAY can do this…pic.twitter.com/IFiqpsxjFW — Playoff Luka (@playoffluka)December 11, 2025



Što se tiče pobjedničkog tima, Stefon Kesl je bio "prva violina" sa 30 poena, 10 skokova i šest asistencija, a pobjeda je utoliko veća kad znamo da nije igrao Viktor Vembanjama.

U polufinalu NBA Kupa tako sad sa jedne strane imamo Orlando i Njujork, dok su sa druge Oklahoma i San Antonio.