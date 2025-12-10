Andrej Stojaković je odigrao sjajan meč na koledžu, ali je čak i bolje zaigrao David Mirković.

Izvor: MN Press

Košarkaši Ilinois Ilini Fajtinga ostvarili su važnu pobjedu rezultatom 88:80 protiv tradicionalno moćnog Ohajo Stejt Bakajsa, ekipe koja godinama važi za jednu od najstabilnijih u ovom NCAA okruženju. Duel je bio neizvjestan sve do posljednjih minuta, ali je tada na scenu stupio naš David Mirković i praktično sam prelomio utakmicu.

Najbolji strijelac pobjedničkog tima bio je Kiton Vagler sa 23 poena, dok je Andrej Stojaković odigrao jedan od svojih najkompletnijih mečeva ove sezone – završio je sa 17 poena i četiri asistencije, a u najkritičnijim trenucima donosio je mirnoću u organizaciji igre. Njihov doprinos bio je ogroman, ali je utisak da je Mirković bio čovjek odluke.

Mladi crnogorski centar, kojeg u SAD-u već porede sa Vučevićem, odigrao je završnicu iz snova. Pogodio je četiri trojke baš u trenucima kada se lomio meč, pokazao hladnokrvnost iskusnog igrača i preuzeo odgovornost bez trunke oklijevanja. Duel je završio sa 22 poena i devet skokova, uz gotovo savršen učinak sa distance, a njegova serija u finišu potpuno je slomila ritam i samopouzdanje Bakajsa. Ovim izdanjem ponovo je skrenuo pažnju američkih medija, koji sve češće naglašavaju njegov potencijal.

U poraženom timu najbolji je bio Brus Tornton, koji je eksplodirao sa čak 34 poena, držao Ohajo u igri skoro do samog kraja i bio najteži zadatak za odbranu Ilinoisa. Međutim, ni njegov impresivan učinak nije bio dovoljan da zaustavi inspirisanog Mirkovića i raspoloženi trio Ilinoisa.

(MONDO, N.L.)