Dvajt Pauel će nakon 12 sezona u NBA ligi konačno završiti svoju profesionalnu košarkašku karijeru na kraju ove sezone.

Izvor: Oscar J. Barroso / Zuma Press / Profimedia

Sa 34 godine i nakon 12 profesionalnih NBA sezona Dvajt Pauel je riješio da je dosta. On je objavio da će se na kraju sezone 2025/26 povući i završiti karijeru.

Iako je ove sezone na 20 mečeva igrao oko 11 minuta i prosječno bilježi 2,4 poena i 2,1 skok velike su ovo vijesti jer je tokom godina Pauel postao simbol Maveriksa. Iako ga je draftovao Šarlot, a prvi potpisao Boston, on je zapravo cijelu karijeru ostao na istom mjestu i na kraju je zaradio 79.000.000 dolara.

Ko je Dvajt Pauel?

Ovaj Kanađanin je završio Stenford i Šarlot ga je draftovao sa 45. mjesta 2014. godine, odmah iza Nikole Jokića na 41. mjestu. Tada je u prenosu već prošla reklama za burito, pa su navijači mogli da ga vide... Odmah je trejdovan u Boston, a onda ga je u decembru Boston zajedno sa Ražonom Rondom poslao u Dalas gdje je ostao do kraja karijere.

Na kraju će odigrati preko 700 mečev aza Maverikse, a u nekim sezonama je čak bio i starter. Odigrao je pet plejofova, a tim u koji je došao imao je Džej Džeja Bareu, Tajsona Čendlera, Montu Elisa, Rejmonda Feltona, Devina Herisa, Amarea Stodemajera, Čarlija Vilanuevu i naravno Dirka Novickog. Dočekao je dolazak Luke Dončića i sa njim jurio titule, a kada je u tim stigao Kuper Fleg riješio je da je dosta i najavio je kraj karijere.

Imao je uspjeha i sa reprezentacijom Kanade, pošto je osvojio dvije bronze. Prvu 2015. u Meksiku na Amerikupu, a drugu 2023. na Mundobasketu na Filipinima.

(MONDO, N.L.)