Dalas Maveriksi slavili su protiv Denvera Nagtesa na krilima nove NBA nade.

Izvor: MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia

Košarkaši Denver Nagetsa doživjeli su poraz od Dalas Maveriksa uprkos maestralnoj partiji Nikole Jokića. Srpski as je postigao 29 poena, 20 skokova i 13 asistencija, dok je sa druge strane izdominirao Entoni Dejvis sa 32 poena, 23 skoka i četiri asistencije. Ipak, ključnu ulogu je odigrao igrač iz senke Rajan Nembhard koji je postigao 28 poena (4/5 za tri poena, 12/14 šut iz igre), a dodao je i 10 asistencija, što mu je ukupni rekord karijere. Uz to nije izgubio nijednu loptu, niti je bio na liniji slobodnih bacanja.

Sjajan meč je odigrao i Kuper Fleg u kome mnogi vide naslednika Luke Dončića, pošto je Dalas stigao kao prvi pik na Draftu. S druge strane negov saigrač Nembhard nije ni draftovan, a Maveriksi već ozbiljno razmišljaju da mu daju ulogu startnog beka.

Ryan Nembhard tonight



28 PTS (career high)

10 AST (career high)

3 REB (ties career high)

12-14 FG (career high)

4-5 3P (career high)

0 TOV ‼️



— Most points in a game by a 2-way player in the entire NBA this seasonpic.twitter.com/fhEjE9zfLU — MavsMuse (@MavsMuse)December 2, 2025

Nembhard je ove sezone odigrao samo osam utakmica i prosečno postiže 5,4 poena za nešto više od 13 minuta igre. U poslednje tri utakmice, sve kao starter, postigao je 17,6 poena i imao 5,6 asistencija za 26 minuta na terenu.

Entoni Dejvis je bio oduševljen partijom saigrača i nakon utakmice mu je odao veliko priznanje. "Nosio nas je. Uzimao je velike šuteve, odlične akcije, sjajno je čitao igru i razigravao naše šutere.. Definitivno je dominirao u igri večeras", rekao je Dejvis.

Inače, Nembhard je mlađi brat beka Indijana Pejsersa Endrua Nembharda i dosta se od njega očekuje u najjačoj košarkaškoj ligi uprkos tome što nije draftovan.