Novi selektor Bosne i Hercegovine Dario Đerđa kritikovao košarkaške moćnike poslije poraza od Turske, a pred meč sa Srbijom.

Izvor: FAUGERE FRANCK / imago sportfotodienst / Profimedia

Srbija je pobjedom protiv Švajcarske počela kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo, a za to vrijeme u našoj grupi Turska je bila bolja od Bosne i Hercegovine (93:71). Upravo će Srbija sa BiH igrati u nedjelju u Sarajevu (20.00) i naš stručni štab na čelu sa Dušanom Alimpijevićem imaće šta da analizira i moraće dobro da se spremi na "zmajeve" uprkos teškom porazu.

Novi selektor Dario Đerđa imao je velikih problema uoči utakmice sa sastavljanjem tima, problemi su se nastavili i u toku samog okupljanja, pa i meča u Turskoj, tako da je zbog toga "udario" na Evroligu i NBA.

"Pitanje je - koga želimo gledati? Da li želimo gledati najbolje igrače svake reprezentacije. Sa ili bez igrača iz NBA, makar da imamo igrače iz Evrolige. Ovo je masakr", naglasio je Dario Đerđa koji je skinuo kapu košarkašima Turske koji su se odmah stavili na raspolaganje Erginu Atamanu iako su dan ranije imali meč.

"Želim znati kad su Osmani i neki stigli iz Monaka sinoć. Možda u tri ili četiri poslije ponoći, a onda oni moraju igrati danas. I onda se pitamo zašto toliko povreda. Svaki igrač koji želi igrati za državu, zaslužuje da igra za državu. To je moj stav o tome".

Đerđa je čestitao Turskoj na ubjedljivoj pobjedi, istakao je da je njegova reprezentacija 32 minuta igrala odličnu košarku, a poslije toga došlo je do pada zbog umora i prevelike potrošnje. Zato najavljuje da će pokušati da učine više protiv Srbije u dvorani "Mirza Delibašić" u Sarajevu.