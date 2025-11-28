Stefan Miljenović bio je jedan od najboljih košarkaša u pobjedi Srbije nad Švajcarskom.

Reprezentacija Srbije, vođena novim selektorom Dušanom Alimpijevićem, upisala je pobjedu u prvom kvalifikacionom prozoru za Mundobasket 2027. Orlovi su pobijedili nacionalni tim Švajcarske i poslije preokreta slavili 90:86, a jedan od lidera na terenu bio je, a ujedno i debitant, Stefan Miljenović (24), za kojeg se čini da je novi, važni igrač i Crvene zvezde i srpske reprezentacije.

Miljenović je u pobjedi Srbije bio drugi najefikasniji igrač na terenu, a kako se to kaže - fletrovao je sa tripl-dablom. Plejmejker Crvene zvezde postigao je 23 poena, uz to je uhvatio osam skokova, a nije manjkalo ni razigravanje ekipe, pa je podijelio i devet asistencija i zabilježio jednu ukradenu loptu. Miljenović u crveno-bijelom dresu dobija sve više povjerenja Saše Obradovića, a čini se da ima naklonost i Dušana Alimpijevića pošto je na terenu proveo 32 minuta.

Ono što je vrlo važno je da su Orlovi sa Miljenovićem na terenu imali najveću +/- razliku, odnosno 28. Takođe, organizator igre Srbije imao je veliku zaslugu u odbrani, pored čvrste igre, uhvatio je čak sedam defanzivnih skokova. Šutersko veče mladog pleja je svakako bilo zadovoljavajuće, pošto je ubacio dvije trojke iz pet pokušaja, a krajnju učinak kaže da je pogađao 38 posto iz igre. Jedini bolji od Miljenovića, makar u poenterskom učinku, bio je kapiten Dušan Ristić koji je za 18 minuta ubacio 18 poena i bio je nepogrešiv iz igre, odnosno meč je završio sa četiri ubačene trojke i šest postignutih koševa za dva poena. Njih dvojica bili su i najzaslužniji za pobjedu Srbije u Pioniru, preuzeli su kontolu u drugom poluvremenu i bez straha poveli ekipu ka velikom preokretu.

"Neko je morao da preuzme inicijativu, svi smo osjetili taj pritisak. Svi smo osjetili taj pritisak, prvo sam to počeo na odbrani, dao sam sve od sebe da okrenem utakmicu", rekao je Miljenović poslije meča.

"Odigrali smo užasno prvo poluvrijeme bili smo nervozni, što se vidjelo po rezultatu. U drugom poluvremenu je bilo drugačije, igrali smo odbranu, trčali smo, bili smo mirni na lopti", dodao je Miljenović, a onda je govorio i o novom selektoru Srbije: "Trener koji pazi na detalje, maksimalno se pripremio za ovu utakmicu. Loše smo počeli, ali bitno je da smo pobijedili."

"Orlovi" nisu sjajno startovali, imali su i zaostatak od 23 poena: "Podržao nas je, rekao je da ne možemo ovako da igramo, da nije naš nivo, da bi trebalo da igramo pred našim navijačima koji su došli u ovolikom broju", dodao je igrač Crvene zvezde.

Kako igra Stefan Miljenović?

Kako igra Stefan Miljenović? Pravi odgovor je bez straha ili kako bi košarkaškim rječnikom bilo rečeno - bez "respekta". Momak koji je priliku dobijao "na kašičicu" u prvim mečevima Zvezde, sad je jedan od važnijih igrača na terenu, a prema svemu sudeći tek će biti. Poseban doprinos ima u regionalnom takmičenju u kojem bilježi 10,3 poena, 1,7 skokova, 2,3 asistencije i 1,1 ukradenu loptu.

U evroligaškim duelima njegov doprinos je nešto manji, mada je i minutaža skromna, igra manje od osam minuta, a za to vrijeme bilježi 2,3 poena i 1,1 skok. Da njegova igra iz meča u meč napreduje ne govori samo statistika, već i povjerenje koje dobija. Istini za volju, Miljenović je bio u vrlo teškoj poziciji po dolasku u tabor crveno-bijelih, s obzirom na to da je karijeru gradio u Megi, a prije toga u OKK Beogradu, pa ga je u novom timu sačekala borba za mjesto u timu, ali kao što je rečeno, uspio je da se domogne prostora na terenu.

Od dolaska Saše Obradovića u tim crveno-bijelih njegov doprinos je porastao, uloga postala odgovornija, ali je pred njim još mnogo prepreka, tvrdi i trener Zvezde. "U svlačionici sam se direktno obratio Kodiju, rekavši mu da je on zaslužan što će mali Miljenović da bude igrač i što će on da ga pominje kao nekog na koga se ugledao. Njegov odnos prema igri napraviće ga još boljim igračem. To je važno da se zna. Svi su dali doprinos i samo tako možemo da igramo", rekao je Obradović prije mjesec na konferenciji za medije poslije pobjede Zvezde nad Megom.

Šta je Dušan Alimpijević rekao o Stefanu Miljenoviću?

Izvor: MN Press

Sjajan meč Stefana Miljenovića jednostavno nije mogao da prođe neopaženo, zbog toga je selektor Dušan Alimpijević posle meča pohvalio plejmejkera Crvene zvezde. "Nije zaista neka floskula da nećemo o pojedincima, ali zaista je sve bilo timski. Drugi su bili sjajni. Hajde da skrenemo pažnju kako je igrao odbranu. Ako treba da pričamo o nekakvom debiju možda nije postojao teži, ali ni bolji način", započeo je novi selektor.

"Mnogo je teže iz ovoga izaći kao pobjednik. Miljenović je jedan od, ali molim vas, svaki je u tim trenucima kada se lomila utakmica, kada se šeta po ivici nervnog sloma - važan", rekao je trener Bešiktaša.

Ko je Stefan Miljenović?

Stefan je rođen u Kanadi u Najagara Folsu, odnosno mjestu koje se nalazi blizu Nijagarinih vodopada. Momak visok 193 centimetara je još sa 11 godina počeo da se bavi košarkom, a sa 15 se preselio u Sjedinjene Američke Države. Igrao je na Li akademiji u Mejnu, zatim i na Husaku u državi Njujork, a nakon završetka srednje škole upisao je koledž Sliperi rok u Pensilvaniji. Međutim, koledž košarku nikad nije zaigrao.

Miljenoviću karijeru na fakultetu zaustavila je pandemija korona virusa, pa se vratio u Evropu, preciznije zaigrao je za Leotar iz Trebinja, potom je stigao u prestonicu Srbije gdje je nosio dres OKK Beograda od 2022. do 2023, a onda je obukao dres Mege u kojem je i bio primijećen. Bio je jedan od lidera na terenu, ujedno i jedan od najstarijih igrača.