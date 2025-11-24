Trener Olimpije iz Milana Etore Mesina podnio je ostavku na tu funkciju.

Izvor: MN Press

Trener Olimpije iz Milana Etore Mesina podnio je ostavku na tu funkciju. Kako prenose italijanski mediji, jedan od najstarijih stručnjaka u Evroligi riješio je da posle 12. kola elitnog takmičenja i tri nanizana poraza ode sa mjesta šefa struke.

Milano nije startovao očekivano, s obzirom na to da je tim doveo i šampiona Evrolige Marka Gudurića. Ipak, čini se da to nije bilo dovoljno da se po Milano popne na evroligaškoj ljestvici, pa su loši rezultati natjerali italijanskog stručnjaka da se povuče sa mjesta trenera.

Vidi opis Etore Mesina podnio ostavku Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Eibner-Pressefoto/Ryan Sleiman / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Marko Metlas/© MN press, all rights reserved Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: IPA / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MN Press Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Marco Brondi / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Italy Photo Press / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Esra Bilgin / AFP / Profimedia Br. slika: 8 8 / 8

Međutim, italijanski novinar Alesandro Mađi javlja da će Mesina ostati u klubu, ali još nije poznato na kojoj poziciji. Takođe, na čelu ekipe sada će se naći zamjenik iskusnog Mesine Đuzepe Poeta. On je u Milano stigao nakon mandata u Breši, a po dolasku u Milano potpisao je trogodišnji ugovor.

Milano u Evroligi ima skor 6-6, ali to nije ono što najviše brine italijanski klub. Mnogo bolje partije Olimpije očekivale su se u domaćem šampionatu, a ovaj tim ima skor 5-4 i zauzima osmo mjesto.

Mesina je tokom karijere osvojio dve titule Evrolige sa Virtusom (1998. i 2001), a onda je uspjeh ponovio 2006. i 2008. sa CSKA iz Moskve. Njegovo iskustvo je na zavidnom nivou i ne samo u Evroligi, pošto je karijeru gradio u najjačem takmičenju na svijetu, kao pomoćnih Grega Popovića, gdje je u timu proslavljenog trenera proveo pet godina.