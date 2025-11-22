Crnogorski centar Nikola Vučević uklopio se u skromno izdanje svoje ekipe i za 21 minut na parketu postigao je šest koševa, imao četiri skoka i tri asistencije.

Izvor: Profimedia

Bulsi su bili nemoćni protiv Majamija, koji je u Junajted centru postigao čak 143 poena i slavio rezultatom 143:107.

Bio je to četvrti put ove sezone da Hit postigne 140 ili više poena, a prednost tima Erika Spolstre u jednom momentu išla je i na preko 40 razlike.

Majami je imao osam igrača sa dvocifrenim učinkom, a prednjačio je Kilel Ver sa 20 poena.