Američki jutjuber tvrdi da je Ostin Rivs pokušao da mu otme djevojku i to nakon što ga je on hvalio po društvenim mrežama i pisao samo lijepe stvari o njemu

Izvor: Ariana Ruiz / Zuma Press / Profimedia

Svašta se dešava u NBA ligi, pa je tako jedan od najboljih košarkaša Lejkersa na udaru javnosti. Influenser i jutjuber Stiv Deleonardis (27) koji je poznatiji po nadimku "SteveWillDoIt" na društvenim mrežama, optužio je Ostina Rivsa da je pokušao da spava sa njegovom devojkom.

"Sportisti i reperi su prijetnja za ovo društvo. Ako imate devojku i ona koristi društvene mreže, morate da se takmičite a njima. Rivs je bio moj omiljeni igrač u NBA ligi i to sam svima stavio do znanja. Šta je uradio? Probao je da spava sa mojom djevojkom. Ostine, sram te bilo", napisao je Stiv na svom Instagram nalogu.

AUSTIN REAVES IS BEING ACCUSED OF FUCKING STEVEWILLDOIT’S GIRLFRIEND



GOOD STUFF AR, YOURE A GOATpic.twitter.com/Zg0IqEIQcM — (@PurpGolded)November 21, 2025

Tvrdi da mu je teško palo što je baš Ostin probao da mu preotme djevojku Selinu Smit.

"Imaš čovjeka koji postavlja objave o tebi, prati te i šta odlučiš da uradiš? Da probaš da mu spavaš sa djevojkom. Nisam besan, niko mi nije ništa loše uradio, samo želim da stanem u odbranu normalnih momaka. Srećan sam što zarađujem više od 95 odsto ljudi u ligi i više od 99 odsto repera", napisao je Stiv.