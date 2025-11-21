Francuski as tražio da ga operiše svjetski poznati stručnjak Nik Van Dajk

Izvor: MN Press/YouTube/Episurf Medical

Centar Panatinaikosa Matijas Lesor (30 godina) mora na još jednu operaciju, objavio je njegov klub. U pitanju je artroskopija zbog oštećenja hrskavice lijevog skočnog zgloba.

"Matijas Lesor otputovaće u Porto u Portugalu u subotu ujutru, u pratnji šefa mediciskog tima Panatinaikosa, Jovanisa Trijantafilopulosa. U ponedeljak će biti podvrgnut artroskoposkoj operaciji zbog saniranja oštećenja hrskavice lijevog skočnog zloba, koju će obaviti istaknuti profesor ortopedije Nik Van Dajk, koji se smatra jednim od najboljih svjetskih stručnjaka, zbog čega ga je i izabrao naš igrač", saopštio je Panatinikos.

Francuski as prošlog decembra je doživio prelom potkolenice, odsustvovao je sve do Fajnal-fora u Abu Dabiju, a onda je ponovo otišao na pauzu. Letos je procijenjeno da je bolje da preskoči Eurobasket i da ne igra za Francusku, a ni ove sezone još nije zaigrao.

Jedan od najboljih centara u Evroligi već praktično godinu dana ne uspijeva da stane na teren, a PAO je zbog toga reagovao na tržištu i doveo nekadašnju NBA zvezdu i bivšeg reprezentativca Sjedinjenih Država, Keneta Farida.

Lesor za to vrijeme putuje sa ekipom i njen je deo "u civilu", kao i nedavno na gostovanju Crvenoj zvezdi u Beogradskoj areni.