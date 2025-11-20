Nikola Jokić nastavlja da dominira u NBA ligi, upisao je još jedan tripl-dabl, deveti od početka sezone i donio pobjedu Denveru protiv Nju Orleansa. Uspio je da "otključa" i Pejtona Votsona.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Nikola Jokić dominira u NBA ligi i nema namjeru da stane. Donio je pobjedu Denveru protiv Nju Orleansa (125:118) i to uz još jedan tripl-dabl. Za 34 minuta na parketu bio je dvocifren u tri kolone, a do toga je došao već poslije tri četvrtine, sam je do kraja to dodatno "podebljao" - 28 poena, 12 asistencija i 11 skokova. I ne samo to, uspio je da "otključa" i saigrača.

Efikasniji od njega bio je samo jedan čovjek i to ne neko na koga ste navikli, već Pejton Votson. On je takođe na parketu proveo 34 minuta i upisao rekord karijere - 32 poena, 12 skokova. Najveći broj asistencija došao je naravno od strane srpskog centra koji ga je pronalazio često.

This Nikola Jokić dime to Peyton Watson



Yet another triple-double from Joker... and Watson records a career-high in points with 32 in DEN's W!@nuggetsmove to 11-3 on the season.pic.twitter.com/t9vSasV0g8 — NBA (@NBA)November 20, 2025

Pratili su ih Džamal Marej (16, 8as), Kameron Džonson (14, 5as) i Jonas Valančijunas (14, 7sk). U domaćem timu najbolji su bili Derik Kvin (30, 9sk) i Trej Marfi (23, 5 ukradenih lopti).

Dejvid Adelman je iskoristio priliku da raspodjeli minutažu i da odmori nosioce, Valančijunas je igrao 16 minuta, a koliko je ovo bitna pobjeda za Denver govori i to da je ostvarena bez dvojice startera - Kristijana Brauna i Erona Gordona.

(MONDO)