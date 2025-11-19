Partizan jači za Džabarija Parkera na treninzima i trebalo bi da ga vidimo u petak protiv Fenerbahčea u "Beogradskoj areni".

Najzvučnije pojačanje Partizana ove sezone Džabari Parker ponovo je u Beogradu i trenira sa prvim timom. Parker je inače prethodnih dana boravio u SAD, uz dozvolu kluba, zbog smrtnog slučaja u porodici, a sada se vratio željan da dokaže da su ga s razlogom navijači toliko željno iščekivali.

Za sada Parker nije odigrao ni blizu nivoa koji se od njega očekuje, a s obzirom da je Partizan u krizi - jasno je da iz nje neće moći da se "izvuče" bez učinka Amerikanca koga je danas na treningu bodrio i legendarni Vlade Divac.

Legenda svetske košarke, nekadašnji igrač i predsednik KK Partizan Vlade Divac, posetio je današnji trening kako bi pružio podršku crno-belima pred važne utakmice koje predstoje!



Parni valjak očekuju dueli sa Fenerbahčeom (petak), SC Derbijem (nedelja) i Panatinaikosom…



Naredna utakmica Partizana je inaće već u petak protiv Fenerbahčea (20.30), a na njoj će Obradovića računati na Parkera, s tim da ga je u nekim prethodnim susretima "sklanjao" van tima. Tako je Parker presjedio cio meč protiv Barselone, nije igrao protiv Olimpijakosa, da bi bez poena završio susret protiv Monaka koji je Partizan dobio.

Ove sezone Parker u Evroligi bilježi 9,9 poena i 3,1 skok za oko 22 minuta na parketu i bio je starter na većini mečeva.