Najbolji igrač Milvoki Baksa, Janis Adetokumbo, povrijedio se na meču protiv Klivlenda.
Izašao je iz igre u prvom poluvremenu i više se nije vraćao na teren - ispostavilo se da je doživio povrijedu prepone.
Krenuo je Janis u svom stilu na prodor, sačekao ga je Džeret Alen i faulirao. Nezgodno je doskočio i odmah osjetio da nešto nije u redu. Ustao je sa parketa, otišao u svlačionicu i više se nije vraćao na teren.
Giannis Antetokounmpo exited Bucks-Cavs in the first half after apparently injuring his groin.pic.twitter.com/kRU5YYTfdf— ClutchPoints (@ClutchPoints)November 18, 2025
Držali su se Baksi i bez Janisa, ali nisu uspjeli da zabilježe pobjedu. Poslije neizvjesne završnice poraženi su rezultatom - 118:116.
Najefikasniji akter meča bio je Donovan Mičel sa 37 poena, pet skokova i sedam asistencija.
