Najbolji igrač Milvoki Baksa, Janis Adetokumbo, povrijedio se na meču protiv Klivlenda.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Izašao je iz igre u prvom poluvremenu i više se nije vraćao na teren - ispostavilo se da je doživio povrijedu prepone.

Krenuo je Janis u svom stilu na prodor, sačekao ga je Džeret Alen i faulirao. Nezgodno je doskočio i odmah osjetio da nešto nije u redu. Ustao je sa parketa, otišao u svlačionicu i više se nije vraćao na teren.

Giannis Antetokounmpo exited Bucks-Cavs in the first half after apparently injuring his groin.pic.twitter.com/kRU5YYTfdf — ClutchPoints (@ClutchPoints)November 18, 2025

Držali su se Baksi i bez Janisa, ali nisu uspjeli da zabilježe pobjedu. Poslije neizvjesne završnice poraženi su rezultatom - 118:116.

Najefikasniji akter meča bio je Donovan Mičel sa 37 poena, pet skokova i sedam asistencija.

Pogledajte najzanimljivije momente sa utakmice: