Dok je Nikola Jokić analizirao poraz Denvera i Čikaga stiglo je pitanje mađarskog novinara koje je prilično iznenadilo Somborca.

Izvor: Pritnscreen/YouTube/DNVR Sports

Srpski košarkaš Nikola Jokić odigrao je i prethodne noći fantastičnu utakmicu za Denver, ali nije uspio da odvede svoj tim do pobjede protiv Čikaga. Jokić je promašio šut za produžetak i Čikago je slavio 130:127, tako da je njegov osmi tripl-dabl ostao u drugom planu, pošto znamo da mu je najvažnije da pobjeđuje s Denverom.

Uprkos tome, bio je raspoložen na konferenciji za medije i uspijevao je i da se šali s novinarima (rekao je da mu Braun uopšte nije nedostajao i da voli da odmori od saigrača), ali ga je jedno pitanje prilično zateklo i nije znao šta da odgovori na njega.

Novinar, koji se predstavio i rekao da je iz Mađarske, htio je od Nikole Jokića da čuje više o novom formatu Ol-star utakmice i izvinio mu se što je "poranio" sa tim, pa Somborac bukvalno nije znao šta da kaže. Međutim, oduševilo ga je što je čuo nekog iz Evrope, tako da je pokušao da mu izađe u susret koliko god je mogao.

Novinar : Nikola, vidio sam da si se ispričao sa Vučevićem. Izvini, znam da je rano za ovo pitanje, ali ja sam iz Mađarske i ovo mi je jedina prilika nešto da te pitam - da li će to drugarstvo uspjeti da učini Ol-star utakmicu zanimljivom?

: Nikola, vidio sam da si se ispričao sa Vučevićem. Izvini, znam da je rano za ovo pitanje, ali ja sam iz Mađarske i ovo mi je jedina prilika nešto da te pitam - da li će to drugarstvo uspjeti da učini Ol-star utakmicu zanimljivom? Jokić : "Ufffffffff"

: "Ufffffffff" Novinar : "Mislim na to što će Evropljani zajedno"

: "Mislim na to što će Evropljani zajedno" Jokić: "Vidjećemo. Teško je reći nešto šta će se dogoditi za tri-četiri mjeseca... Vidjećemo. Možda i neće uspjeti. Ko zna"

Pogledajte 00:33 Nikola Jokić o Ol-Staru Izvor: YouTube/DNVR Sports Izvor: YouTube/DNVR Sports

Što se tiče ostatka obraćanja, Nikola Jokić je rekao da je nezadovoljan što je njegova ekipa loše ušla u utakmicu i dozvolila je prelake poene Čikagu, a posebno je nezadovoljan načinom na koji su branili šut za tri poena (Bulsi šutnuli 50 puta). Takođe, istakao je i da je protivnički tim "pročitao" njihovu akciju za produžetak i da je zato lopta išla njemu u ruke.

Nikola Jokić protiv Čikaga Izvor: Youtube/NBA

Kako će izgledati novi Ol-star?

Znamo da Nikola Jokić mrzi da igra Ol-star utakmice i da mu je to "gnjavaža", a čini se da je postala i navijačima. Zato u NBA već godinama pokušavaju da osmisle novi format koji će dovesti do makar mini-drame, pa su odlučili da u februaru 2026. godine prvi put vidimo duel SAD i "ostatka svijeta".

Movi format će donijeti "etničku podjelu" košarkaša iz NBA lige. Imali bismo tri tima od po osam igrača, gdje bi svako igrao sa svakim, a navodno bi postojala dva američka tima i jedan "svjetski". Preciznije, samo bi osam igrača bilo van SAD, a tako bi bio i sužen izbor učesnika Ol-star takmičenja i bilo bi jako zanimljivo vidjeti ko će morati da "otpadne" zbog toga. Naravno, Jokić bi bio predvodnik "ostatka svijeta" zajedno sa Janisom Adetokunbom, Lukom Dončićem, Viktorom Vembanjamom...

Ostaje da se vidi kako će to izgleda u dvorani Klipersa u Los Anđelesu sredinom februara naredne godine.