Dirk Novicki govorio je o najboljem košarkašu današnjice Nikoli Jokiću.

Izvor: YouTube/NBA Europe

Denver je u prvih 12 mečeva upisao 10 pobeda, a munjevit start tima iz Kolorada mnoge je oduševio. Nikola Jokić, naravno, ostao je lider na terenu upisujući tripl-dabl u prosjeku (28,7 poena, 13 skokova i skoro 11 asistencije). Konstantnost Srbina izaziva mnogo komentara, a jedan od onih koji je morao da pohvali bivšeg centra Mege bio je i legendarni Dirk Novicki.

Legendarni Nemac već je govorio o problemima u NBA, kada se osvrnuo na otkaz Nika Herisona koji je prema njegovom mišljenju trebalo i mnogo ranije da dođe na red, a sada je govorio o nekim ljepšim, zanimljivijim temama. Nekadašnji košarkaš Dalasa poklonio se Nikolu Jokiću i svemu onome što Srbin radi na terenu.

Trostruki MVP bilježi 67,2 posto šuta iz igre, odnosno 42,6 posto za tri poena, pa je njegova efikasnost na terenu još jednom na vrhuncu.

"On je neverovatan. Sa nedostatkom atletskih sposobnosti, zaista morate reći da je on vjerovatno najbolji igrač na svijetu. Jednostavno nivo veštine koji posjeduje... kao da nije sa ove planete. Kako čita igru, njegov košarkaška inteligencija, to je jednostavno nevjerovatno", rekao je Novicki o Jokiću u intervjuu za "Haymaker".

Nijemac je čak priznao, bez grama sujete - Jokić je teži rival od njega.

"On je jednostavno toliko veliki i snažan naspram nižih igrača. Vidite, kad sam ja na terenu, mene biste uvijek mogli da čuvate malim igračima... ali on je jednostavno toliko veliki da ga ne možete čuvati sa niskim igračima. On to jednostavno čini nemogućim. I takođe je tako dobar kao skakač", nastavio je Novicki.

Izvor: Profimedia

"A, protiv visokih igrača, on ih jednostavno izvlači. Može da igra leđima, može da ih izmami van reketa, može da trči pik-en-rol. Sada ima i šut za tri poena."

I nije stao Novicki, nastavio je da hvali reprezentativca Srbije.

"Ono što me impresionira je kako čita igru, a dodavanje je na višem nivou. Tako da sam uvijek bio fan, očigledno, njegove igre, načina na koji je igra", završio je član Kuće slavnih.



