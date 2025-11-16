Crvena zvezda suočava se sa velikim kadrovskim problemima. Lista povrijeđenih je sve duža, ali ima razloga za optimizam.

Izvor: MN Press

Košarkaši Crvene zvezde gostuju ekipi Cedevita Olimpije u ponedjeljak od 17 sati, u okviru 7. kola ABA lige. Trener Saša Obradović neće moći da računa na igrače koji nisu igrali ni u prošlom meču sa Monakom, tako da će navijači morati da sačekaju na povratak Čime Monekea i Džordana Nvore. Takođe, nedavno je otpao Ebuka Izundu, dok nema novih informacija o Devonteu Grejemu i Tajsonu Karteru. Ostali povrijeđeni nisu blizu povratka...

Crveno-bijeli već imaju dva poraza i idu na noge izuzetno opasnom timu koji sa klupe predvodi Zvezdan Mitrović.

"Prethodnih sezona nismo pobjeđivali tamo, čak je u nekoliko navrata Cedevita Olimpija slavila dominantno. Mi smo imali ogromnu potrošnju i duplo kolo sa gostovanjem u Dubaiju i dobro je što imamo taj dan više koji će mi pomoći da pokušam da osvježim ekipu i da oporavimo igrače koliko je to moguće. Očekujem tešku utakmicu protiv visoko motivisane ekipe. Znamo kako igraju ekipe koje vodi Zvezdan Mitrović, znamo se i kroz borbe u Francsukoj, i privatno. Međutim, kao što uvijek kažem, mi moramo da se fokusiramo isključivo na sebe, naš tim i našu igru", rekao je trener Obradović.

Vidi opis Nastavljaju se muke Saše Obradovića: Zvezda opet bez Monekea i Nvore Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 20 / 20

Svoja očekivanja iznio je i plej Stefan Miljenović. "Znamo da nas očekuje teška utakmica, protiv ekipe koja igra dobro u oba takmičenja. I dalje nismo kompletni, ali na nama je da se fokusiramo na našu igru, odigramo sa dobrom energijom, i nadam se uz podršku naših navijača dođemo do pobede."

Utakmica se igra u dvorani “Stožice” sa početkom u 17 sati, a nakon toga u petak slijedi gostovanje ekipi Valensije u 12. kolu Evrolige.