Niko Herison mogao bi konačno da dobije otkaz. Ono što priželjkuju navijači Dalasa još od kada je trejdovao Luku Dončića moglo bi da se ostvari. Vlasnici Maveriksa su ga štitili, uostalom i oni su se složili sa odlukom za odlazak Dončića, ali tek sada izgleda primjećuju koliko su pogriješili.

Kasno je da vrate čovjeka koji dominira u Lejkersima, ali mogu bar da ponude neku vrstu "pomirenja" sa navijačima. Iz Amerike stižu informacije da bi generalni menadžer mogao da dobije otkaz vrlo brzo.

"Više nije pitanje kada ni ako, Herison će da bude otpušten", najavljuju američki mediji. Novinari pišu da je došlo do sukoba na relaciji uprave kluba i Herisona zbog užasnih igara Dalasa i poteza koje je pravio posle trejda Dončića.

Mavsi su jedna od najgorih timova u NBA ligi trenutno, imaju skor 3-7 i to posle dobijanja prvog pika na draftu i uzimanja Kupera Flega. Nije sporno uopšte da je Fleg talentovan i da je njegov potencijal ogroman, ali je potrebno vrijeme za razvoj i za podizanje kvaliteta. Daleko je on od Dončića sada, a vlasnici kluba su prekasno to shvatili...