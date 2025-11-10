Partizan je na svom zvaničnom sajtu objavio saopštenje nezadovoljan suđenjem koje ima u Evroligi, zahtijeva jednak tretman kod arbitara.

Izvor: Pedja Milosavljevic / Alamy / Profimedia

Partizan je nezadovoljan suđenjem u Evroligi i zahtijeva jednak tretman u elitnom takmičenju. To je srpski klub naveo u saopštenju koje je objavljeno na zvaničnom sajtu kluba. Poručili su da će u budućnosti zahtijevati nezavisnu ekspertizu suđenja na svakoj utakmici.

Saopštenje Partizana prenosimo u cjelosti:

Vidi opis "Zahtijevaćemo ekspertizu suđenja": Partizan nezadovoljan odlukama sudija u Evroligi, poslao hitno saopštenje Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN Press Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN Press Br. slika: 20 20 / 20

"Uoči 10. kola najkvalitetnijeg kupskog košarkaškog takmičenja u Evropi, KK Partizan je donio odluku da se zvanično obrati menadžmentu Evrolige sa zahtjevom da zaštiti svoje osnovno pravo na jednake uslove u takmičenju.

U prvih devet utakmica, crno-bijeli su nerijetko trpeli usled neujednačenog sudijskog kriterijuma, kao usled nekoliko očiglednih grešaka koje su imale veliki uticaj na šanse tima u završnicama mečeva. Samo neki od najočiglednijih primjera su dosuđen nepostojeći faul Džabarija Parkera na utakmici protiv Milana, nedosuđen očigledan aut u korist Partizana na utakmici protiv Barselone, kao i nejednak kriterijum koji se najbolje oslikava kroz nezapamćeni odnos u broju izvedenih slobodnih bacanja (31:5) na utakmici protiv Olimpijakosa.

KK Partizan je tokom poslednjih nekoliko sezona konstantno uvećavao nivo ulaganja u tim, njegovi navijači su ponos čitave Evrolige i prema ocjenama drugih timova, kreiraju najbolji ambijent u čitavom takmičenju. Crno-bijeli ne žele povlašćen položaj, niti bilo kakvu vrstu gledanja kroz prste, već samo ujednačen sudijski kriterijum na svim narednim utakmicama i priliku da se za pobjede bori na ravnopravnim osnovama.

U želji da se zaštite, crno-bijeli će u budućnosti zahtijevati nezavisnu ekspertizu suđenja na svakoj utakmici, kako bi se ovaj izuzetno važan segment u takmičenju doveo na nivo koji svima omogućava jednake uslove.

KK Partizan poziva svoje navijače da na eventualne greške ne reaguju van sportskih okvira i da ne čine ništa što bi klubu donijelo finansijsku i reputacionu štetu. Kao najbolje edukovana košarkaška publika, navijači crno-bijelih lako prepoznaju situacije na terenu, ali ih Klub moli da svu energiju usmere isključivo na podršku timu kako bi zajedno došli do veoma važne pobjede u narednom meču", zaključuje se u saopštenju.