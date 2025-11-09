Uroš Trifunović više nije igrač Makabija, u narednom periodu nosiće dres Turk Telekoma

Izvor: Marko Metlas / imago sportfotodienst / Profimedia

Kao što je i najavljeno, Uroš Trifunović napustio je Makabi i vratio se u Tursku, gde je postao Turk Telekoma. "Ponos Izraela" nije davao dovoljno prostora bivšem igraču Partizana, pa je rođeni Beograđanin rešio da karijeru nastavi u Turskoj, gde je odigrao sjajnu proteklu sezonu.

Trifunović je nosio dres Tofaša u sezoni 2024/25, gde je u Evrokupu beležio 10,5 poena, dva skoka i 2,7 podeljenih lopti na 13 odigranih mečeva uz prosečno vreme na terenu od 22,3 minuta. U domaćem šampionatu je pokazao nešto bolju igru, pa je na 32 utakmice ubacivao 11,3 poena, 2,2 skoka i delio 1,4 asistenciju. Posle takve sezone dobio je priliku u timu Odeda Kataša, ali se očigledno nije dovoljno nametnuo pa je zaigrao svega u jednom evroligaškom meču i za tri minuta postigao jedan koš za dva poena.

Zbog toga je promena bila neizbežna, ali dobra strana transfera u sred sezone je ta što Trifunović već poznaje takmičenje u kojem će igrati u narednom periodu, pa se može reći da se vraća na put stare slave. Turk Telekom pohvalio se na društvenim mrežama da će reprezentativac Srbije biti novi igrač turskog kluba. Takođe, tim koji vodi Erdem Džan je trenutno druga na tabeli Evrokupa, a ispred njih nalazi se samo Bašiktaš Dušana Alimpijevića, sa pobedom više (5-2).