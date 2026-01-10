Naglašavaju da Željeznički prevoz Crne Gore nema nikakve ingerencije da isključi kola iz saobraćaja dok se on nalazi na teritoriji Republike Srbije.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Povodom incidenta u kojem su u saobraćaj puštena putnička kola bez ispravnog sistema grijanja, Željeznički prevoz Crne Gore ističe da je neispravna putnička kola u saobraćaj pustila kompanija Srbija Voz, koja je nadležna za ispravnost putničkih kola kada je polazna tačka Beograd.

“U skladu sa važećim međunarodnim željezničkim sporazumima i propisima, odgovornost za tehničku ispravnost i osnovno održavanje putničkih kola snosi njegov vlasnik, dok se kontrola i eksploatacija u saobraćaju vrše prema pravilima države na čijoj teritoriji kola saobraćaju. Dok se putnička kola nalaze na teritoriji Srbije, nadležnost nad njihovim uključivanjem ili isključivanjem iz saobraćaja imaju isključivo željeznički organi Srbije, Srbija Voz i Infrastruktura železnice Srbije. Tek po dolasku voza u stanicu odredišta u Baru, nadležni organi Crne Gore mogu preduzeti mjere u skladu sa domaćim propisima”, navodi Željeznički prevoz Crne Gore AD Podgorica.

Posebno ističu da ovo nije prvi slučaj u kojem se u saobraćaj puštaju tehnički neispravna kola, te da su nadležni crnogorski subjekti više puta upozoravali na ovakvu praksu i tražili striktno poštovanje bezbjednosnih i tehničkih standarda.

“Smatramo neprihvatljivim da se odgovornost za ovakve propuste pokušava prebaciti na crnogorsku stranu, naročito imajući u vidu da u konkretnom slučaju nije ni zatražen zvaničan stav nadležnih organa prije objavljivanja informacija u medijima”, poručuje ŽPCG.