Partizan je doveo Bruna Fernanda i tako je riješio pitanje centra. Zato je Čarls Besi odustao od Evrope i sada će probati da se nametne u Memfisu.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Nakon što se Partizan snašao na mjestu centra i doveo Bruna Fernanda, klub je izdao saopštenje u kome je naglasio da traži igrača na poziciji beka, što znači da neće biti ništa od dolaska Čarlsa Besija.

Ovaj Nigerijac je cijelog ljeta pominjan kao velika želja crno-bijelih, ali sada je ponovo u NBA. Nakon nekoliko kratkoročnih ugovora, sada će ponovo makar na nekoliko mečeva biti dio NBA tima.

Razlog za to je veliki broj povreda u sastavu Memfis Grizlisa. Dobiće prvo desetodnevni ugovor zbog povreda Taja Džeroma, Skotija Pipena juniora, Brendana Klarka i Zeka Idija, koji su svi povrijeđeni na duži vremenski period. Ako Besi zadovolji, moći će Memfis da ga potpiše na duže.

Čarls Besi ima 24 godine, završio je tri godine na "Vestern Kentakiju" i onda je izabran kao 53. pik 2021. godine. U Filadelfiji nije dobio pravu šansu, ali je protekle tri godine igrao u San Antoniju. Ipak, na početku ove sezone se muči da obezbijedi ugovor u NBA.