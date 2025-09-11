Čarls Besi je uspio da dobije šansu u NBA ligi, ali to ne znači da li će na kraju ostati u Atlanti. Možda ipak na kraju dođe u Beograd i potpiše za Partizan.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Cijelo ljeto je pominjan kao potencijalno pojačanje Partizana Čarls Besi, a sada je konačno uspio da se izbori za ugovor u NBA ligi. Ipak, vrlo je vjerovatno da će se opet naći na tržištu.

NBA novinar Majkl Skoto je javio da je snažni centar uspio da potpiše ugovor sa Atlanta Houksima, ali samo na deset dana. On će pokušati da se izbori makar za dvostrani ugovor u narednoj sezoni.

Prošle godine Čarls Besi je odigrao 36 mečeva za San Antonio Sparrse i prosječno je za 10,4 minuta na terenu postizao 4,4 poena i 4,2 skoka.

The Atlanta Hawks signed center Charles Bassey to an Exhibit 10 deal, league sources told@hoopshype. Bassey played in 36 games for the San Antonio Spurs last season, averaging 4.4 points and 4.2 rebounds in 10.4 minutes.pic.twitter.com/ipazRj1wxv — Michael Scotto (@MikeAScotto)September 10, 2025

Ko je Čarls Besi i da li će doći u Partizan?

On je rođen u Lagosu u Nigeriji, ima 24 godine i visok je 208 centimetara. Posle tri godine na Vestern Kentkiju je izabran kao 53. pik na draftu od strane Filadelfije. Odigrao je sezonu u Seventisiksesima, tri godine u San Antoniju i ukupno ima 113 mečeva u NBA. Više je igrao u razvojnoj ligi.

Ovaj ugovor sa Atlantom ne mora da znači da neće potpisati za Partizan. U Atlanti će se za mjesto u timu boriti pored Onijeke Okongvua i Kristapsa Porzingisa koji će biti prvi izbori. Tu su i Asa Njuel, Eli Endijae i Nfali Dante, a ako se ne izbori za mjesto u timu Partizan će i dalje imati šansu da ga potpiše.

(MONDO, N.L.)