Nakon što je sa Nikolom Jokićem osvojio NBA titulu, Vlatko Čančar bi mogao da dobije otkaz u Olimpiji iz Milana.

Slovenački košarkaš Vlatko Čančar prije nekoliko mjeseci napustio je NBA ligu i rešio da se vrati u Evropu, ali bi njegov mandat u Evroligi mogao da traje veoma kratko! Kako prenose italijanski mediji, Olimpija iz Milana razmišlja o raskidu ugovor sa jednim od najboljih prijatelja Nikole Jokića, jer na početku sezone nisu zadovoljni njegovim učinkom.

Čančar je stigao u Milano kao jedno od najvećih pojačanja za novu sezonu, ali su na površinu brzo isplivale njegove povrede, koje su mu i u SAD pravile mnogo problema. Protiv Crvene zvezde u prvom kolu odigrao je nešto više od pet minuta, u drugoj rundi protiv Partizana igrao je malo više od 10 minuta i na tim mečevima nije ostavio dobar utisak.

Tokom dosadašnjeg dijela sezone u Evroligi Vlatko Čančar nema postignut poen, skok, asistenciju niti ukradenu loptu. Na to se nadovezala povreda, ali i reakcija Olimpije iz Milana koja će iz Valensije dovesti Nejta Sestinu. Nakon toga bi bez ugovora mogao da ostane Čančar, čija je evropska avantura za sada košmarna.

Kakvu karijeru ima Vlatko Čančar?

Slovenački košarkaš rođen je u Koperu, ali je profesionalnu karijeru počeo u Olimpiji iz Ljubljanje. Išao je na pozajmicu u Škofja Loku, zatim pojačao Mega Leks, a punu afirmaciju stekao je u ekipi San Pablo Burgos iz Španije gdje je igrao nešto duže od jedne sezone.

Čančar je pet sezona igrao u NBA ligi, a od 2019. do 2025. godine bio je član Denver Nagetsa, uz odlaske u Razvojnu ligu gdje je nastupao za dva tima. Sa timom iz Kolorada osvojio je šampionsku titulu, iako je njegova NBA karijera više obilježena povredama zbog koje nije mogao da se ustali u timu.

Tokom šampionske sezone bio je veoma važan, ali u tri od preostale četiri sezone imao je epizodnu ulogu i jako mali učinak za tim. Ukupno je odigrao 143 meča u ligaškom i 15 mečeva u plej-of delu sezone. Sa reprezentacijom Slovenije osvojio je zlato na Evropskom prvenstvu 2017. godine.